Umrl eden največjih igralcev na Hrvaškem

Nagrada za življensko delo

Po težkem boju z rakom na pljučih je umrl bošnjaški igralec, je danes sporočila njegova družina. Star je bil 77 let. Med drugim je igral tudi v filmih Čefurji raus! in Piran-Pirano ter televizijski seriji Nor, zmeden, normalen.Nadarević se je rodil leta 1943 v Banjaluki v današnji BiH, večino svojega življenja pa je preživel v Zagrebu. Iz igre je diplomiral leta 1967 na zagrebški akademiji dramske umetnosti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Kariero je začel v Zagrebškem gledališču mladih, od leta 1969 do odhoda v pokoj leta 2011 pa je deloval v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu.Med drugim je zaigral v filmih slovenskega režiserjaČefurji raus! in Piran-Pirano. Gledalci pa si ga bodo zapomnili še po njegovih vlogah v filmih Oče na službeni poti, Nikogaršnja zemlja in Glembajevi. Sodeloval je tudi v več televizijskih serijah, med drugim v seriji Nor, zmeden, normalen, kjer je igral Izeta Fazlinovića.Za svoje delo je dobil številne nagrade in priznanja, tudi hrvaško državno nagrado Vladimirja Nazorja za življenjsko delo.Raka na pljučih so mu diagnosticirali v začetku leta. Leta 2012 se je poročil s slovensko oblikovalko Slavico Radović, ko je istega leta umrla pri 48 letih. Iz prvega zakona je imel Mustafa hčerko, iz drugega zakona pa hčerkoin sina