Drama v Kmetiji: ena tekmovalka se je zlomila, druga pa se dogajanja ne spominja (FOTO)

V šovu Kmetija je dogajanje iz dneva v dan bolj napeto. Medtem ko se tekmovalci, ki ta teden bivajo v hiši, dobro razumejo in med seboj sodelujejo, pa gre očitno družini v hlevu te dni vse narobe. Kmetje so namreč jezni na glavo družine Andreo, ki je v zameno za pižamo drugi družini podarila tri jajca. Hrane jim namreč krvavo primanjkuje.

Andrea se je sesedla. FOTO: Voyo.si

Jeza sotekmovalcev pa ni edina težava, ki je pestila. Pri njej so se namreč pojavile hude bolečine v trebuhu, zaradi česar je v hlevu tudi obležala. Ko je naredila nekaj korakov po travniku, se je celo sesedla, na noge pa so jo spravili šele sotekmovalci. Kot je pojasnila kasneje, se teh nekaj minut sploh ne spominja. Andreo je prizadelo, da so tekmovalci pokazali bolj malo sočutja. Nekateri so ugibali celo, ali se morda pretvarja.

Nemire v hlevu pa je povzročila tudi Manja, ki je polna čustvenih nihanj in izbruhov. »Imam zgodovino mentalnih bolezni, ampak sem v redu, že dve leti. In sem sem prišla po to, da bom spoznala še naravo, da mi bo pomagalo, pa mi ne,« je dejala in dodala, da si želi odhoda domov.