Drama brez primere: sanjski moški po napadih izginil

Ana Pusovnik in Gregor Čeglaj. FOTO: Instagram

Šov Sanjski moški se bliža koncu, med sanjskim moškim in nekaterimi izpadlimi tekmovalkami pa je tudi napeto.innikakor ne najdeta skupnega jezik. Čeprav jo je on na spletnih omrežjih blokiral in dejal, da z njo ne želi imeti opravkov, mu to ne gre tako dobro od rok. V teh dneh se je znova zapletel z njo, vse skupaj pa je vodilo do tega, da je 'izginil' z instagrama.Ana in Gregor sta se začela prerekati, ko je njegove fotografije primerjala s fotografijami, ki jih sama objavlja na onlyfansu. Ker se ni želel več s tem ukvarjati, jo je že pred časom blokiral, a sta očitno še vedno v stikih. Ana je minulih dneh šla celo tako daleč, da je objavila njuno korespondenco, v kateri je Gregor zapisal, naj se pogovarjajo dekleta med sabo, kar se želijo, samo naj ga ne omenjajo, ker da mu je vseeno za vse. Kakšna je bila korespondenca med njima, si lahko pogledate na posnetkih, ki jih je objavila Ana.A zgodba se tukaj ne konča. V Gregorjev spletni nabiralnik so očitno začela prihajati sporočila tistih, ki so podobnega mnenja kot Ana. Eni izmed sledilk je Gregor odgovoril tako, da ji je poslal Anine erotične fotografije, s katerimi Ana služi. Sledilka je o vsem skupaj obvestila Ano in sledila je drama. Ana ga je obtožila, da si je na svoj telefon naložil njene fotografije, da jih prepošilja in tako krši avtorske pravice. Vidno besna, da je do tega prišlo, je napovedala, da bo ukrepala. Sledil pa je šok, saj je očitno Gregor deaktiviral svoj račun. Na Gregorjevo pojasnilo, kaj se je zgodilo, še čakamo ...