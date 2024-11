Dragićeva partnerka Greice očarala v obleki z globokim dekoltejem (FOTO)

Olimpijski komite Slovenije je v Grand hotelu Union v Ljubljani gostil gala večer Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja. Prireditev je potekala ob deseti obletnici ustanovitve fundacije za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij.

Na dogodku je letošnji ambasador, nekdanji kapetan slovenske moške košarkarske reprezentance Goran Dragić razglasil višino zbranih sredstev in predal dobrodelno žogico naslednjemu ambasadorju, ki je postala Janja Garnbret.

Goran Dragić in Janja Garnbret. FOTO: Mediaspeed

Dobrodelnega gala večera, na katerem so sporočili, da so v enem letu zbrali 885.993 evrov za mlade športnike in športnice, se je udeležila tudi partnerka Gorana Dragića Greice Murphy.

FOTO: Mediaspeed

Greice je, kot vedno, blestela v zapeljivi črni obleki z globokim izrezom, ki poudarja njeno vitko postavo, ozek pas in dolge noge.

FOTO: Mediaspeed

Partnerja, ki sicer živita v Miamiju, sta se udeležila dogodka, saj se je s tem tudi uradno zaključilo Gogijevo leto ambasadorstva projekta Botrstvo v športu.

Dogodka se je udeležila tudi Valerija Čarman z Inštituta Zlata pentlja, ki se je Dragiću zahvalila z besedami: »Zgodba o Gogiju, prijaznem fantu iz Kosez in njegovi Greice. Gogi pravi, da je največje bogastvo ljubezen. Bolj se ne morem strinjati. Zgodba o mojem pogumu, da sem za otroke prosila njegov podpis in dobila paket prijaznosti velikana športa in njegove Greice. Ne vem, koga bolj hvaliti, oba sta prekrasna. Veličina športa niso samo medalje in zmage, največja zmaga je biti dober človek. Hvala, Gogi, srečno pot preko oceana. Uživaj ljubezen in ostani prijazen fant iz Kosez«.