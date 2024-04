Mirjam Poterbin je abrahama dočakala v ZDA

Mati košarkarskega zvezdnika Luke Dončića je 7. aprila proslavila poseben jubilej. Mirjam Poterbin je v ZDA, kamor je odpotovala pred dnevi, praznovala petdeseti rojstni dan, ki je bil za novopečeno abrahamovko še posebno čustven, saj si je ogledala napeto tekmo med sinovo ekipo Dallas Mavericks in njihovimi velikimi nasprotniki Houston Rockets. Naš košarkarski zvezdnik je z ekipo znova poskrbel za dvig temperature v dvorani, Dallas je namreč zmagal po podaljških, Lukovo zmagoslavje pa je bilo za ponosno mamo najlepše darilo. Mirjam je spletne prijatelje razveselila s fotografijo iz dvorane, pod njo pa se je usul plaz rojstnodnevnih čestitk. Mnogi seveda niso spregledali dejstva, da sta Mirjam in Luka več kot očitno zakopala bojno sekiro po sodnem sporu, ki je odmeval pred dvema letoma.

Mirjam je spet ena najbolj gorečih Lukovih navijačev. FOTO: Instagram

Septembra 2022 je namreč ameriški novinar Marc Stein razkril, da je Dončić vložil zahtevo pri ameriškem uradu za patente in blagovne znamke, s katero je zahteval preklic registracije blagovne znamke Luka Doncic 7, ki je bila v lasti njegove matere. Sprva je bilo razumeti, da sta se zaradi pravic v spor zapletla košarkar in njegova mati, pozneje so se pojavile informacije, da je Luka sodne bitke bil proti Borisu Požegu, nekdanjemu partnerju Poterbinove, ki naj bi skrbel za trženje njegove znamke. Decembra istega leta so tuji mediji poročali, da je Dončić umaknil svoje zahteve.