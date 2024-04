Luka Dončić se je na tekmo pripeljal v rožnatem avtomobilu (VIDEO)

Luka Dončić je blestel ob pomembni zmagi Dallasa (101:90) proti Los Angeles Clippers, zgrešil mu je le trojni dvojček, imel deset skokov in devet podaj. Pred začetkom tekme so ga mediji opazili, kako se je spektakularno pripeljal do dvorane.

Pripeljal se je v vijolično-rožnatem avtomobilu Chevrolet Camaro, ki je ne le barva deklic - Luka je namreč nedavno postal očka -, temveč so avtomobil predstavili pred dnevi v sklopu promocije superg Luka 3, ki je v domeni najboljšega košarkarja v zgodovini Michaela Jordana.

Na stranicah tega ekstravagantnega jeklenega konjička je zapisana številka 77, ki jo Luka nosi na svojem dresu, ter logotip Michaela Jordana.

Različni modeli krasijo garažo našega košarkarskega asa od avtomobilov, kot so Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigseg do več različnih starodobnikov.