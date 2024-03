Dončić častil Fehtarje z vip ložo, po tekmi so še raztegnili meh

Člani skupine Fehtarji, ki svoji glasbi pravijo podeželski rock’n’roll, podirajo rekord za rekordom. S harmoniko so lansko leto razvneli Zrće, stopili na oder Stožic, igrali dobrodelno, razprodali prizorišče za prizoriščem in nanizali kar več uspešnic.

Uspešni glasbeniki so pred dnevi odpotovali čez lužo, natančneje v Dallas, kjer bodo snemali nov videospot. Družba je do Dallasa potovala precej ur, v ekipi jih je dvanajst, s seboj pa so vzeli tudi Laro Tošić, pripravnico v Denis Avdić Showu na Radiu 1, in ji tako za dan žena pripravili popolno presenečenje.

Zamaskirani Fehtarji so voditeljico odpeljali v ZDA. FOTO: Radio 1

In v Dallasu so seveda obiskali tudi našega košarkaškega asa Luko Dončića, zvezdnika severnoameriške lige NBA. Na zadnji tekmi si je Luka ob domači zmagi Dallas Mavericks proti Golden State Warriors s 109:99 poškodoval stegensko mišico. Pred odhodom s parketa je 25-letni Ljubljančan dosegel 21 točk in prispeval devet podaj.

Na družbenih omrežjih so Fehtarji objavili zahvalo Luki, saj so si tekmo lahko ogledali v vip loži, potem pa so se skupaj s košarkaškim asom še podružili ob zvokih harmonike. Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Bravo Fehtarji 'razturali' ste Dallas, kot vidim po fotografijah.«, »Luka je videti zelo zadovoljen.«, »Od zdej naprej pa irharce & #77 dres.«, »A je veselica tudi v Dallasu?«

