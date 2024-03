Znano slovensko pripravnico so ugrabili: v studio sta vdrla zamaskiranca in jo zvlekla ven

Pripravnica v Denis Avdić Showu na Radiu 1 Lara Tošić je v petek doživela nepozaben dan žena. Med programom v živo sta v studio vdrla dva zamaskiranca, jo zvlekla ven, jo potisnila v prtljažnik črnega kombija in odpeljala. Po približno 200 metrih negotove vožnje je kombi ustavil in pred Laro so se pojavili štirje moški – člani skupine Fehtarji.

Simpatična voditeljica je ostala brez besed, sploh, ko je izvedela, zakaj so jo ugrabili. Lara je namreč s Fehtarji odpotovala v Dallas, kjer bodo snemali videospot. Spomnimo, nastop v videospotu je bil na njenem seznamu želja, ki ga je ekipi predstavila, ko se ji je pridružila v studiu.

Ugrabljena Lara Tošić FOTO: RADIO 1

»Sem blažena med fanti. Najprej sploh nisem verjela, da gremo res v Dallas,« je nad nenadnim potovanjem navdušena Lara. Družba je do Dallasa potovala precej ur, v ekipi jih je dvanajst, za Laro pa imajo menda velike načrte, ki jih javnosti ne želijo razkriti. »Vrnemo jo v petek, morda že ta. Naša naloga je, da se ima dobro, veliko stvari pa bo še naredila,« je povedal Blaž Jenkule.