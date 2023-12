Fehtarji osvajajo srca poslušalcev z novo priredbo (VIDEO)

Ob koncu leta, ko je pred štirimi fanti božični koncert na Gospodarskem razstavišču, lahko brez dvoma rečemo, da so Fehtarji letos podirali rekord za rekordom. S harmoniko so razvneli Zrće, stopili na oder Stožic, igrali dobrodelno, razprodali prizorišče za prizoriščem in nanizali kar več uspešnic. Schatzi parti bo njihov veliki finale letošnjega leta, še zdaleč pa to ne pomeni, da v naslednjem letu od njih ne moremo pričakovati novih velikih projektov in rekordov.

»Fehtarji se vračamo v nostalgični čas telefonskih pogovorov, fiksnih govorilnic in stacionarnih telefonov. Vznemirjenje je doseglo vrhunec, ko si ob večerih zavrtel številko, se izognil javljanju njenega očeta in zaslišal glas svoje punce. Ampak če si namesto 66 zavrtel 69, se je hitro zgodila ... Napačna zveza,« pravijo fantje o novi priredbi skladbe Napačna zveza, ki jo je v originalu izvajal ansambel Bobri.

Božični koncert

Fehtarji ob tem ne skrivajo velikega navdušenja ob prihajajočem božičnem koncertu. »Obiskovalcem bomo pričarali zimsko glasbeno pravljico in zabavo do jutranjih ur. Obljubljamo vam veliko svetlobnih in drugih učinkov, ogromno presenečenj in najboljše slovenske zimske komade,« še pravijo glasbeniki in dodajo, da pripravljajo doživetje za vse ljubitelje kakovostne slovenske glasbe in dobre zabave, ki ga bodo zaznamovale največje praznične in apres-ski uspešnice in številni gosti presenečenja.

»Noreli bomo na Schatzija, cikcakali po plesišču, obuli pancerje, si pošiljali poljube, prižgali lučke in si objeti voščili s Silvestrskim poljubom. Čaka nas torej prava alpska žur romantika,« še sklenejo.