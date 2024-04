Astrologinja Lenka: Kar se danes dogaja na nebu, se zgodi na vsake dve leti

Luna je v znamenju strelca, zato ji lahko ta moč optimizma čez dan zelo pomaga, saj bo imela preveč napetih aspektov. Kvadrat z Marsom iz znamenja rib zna raniti dušo, jo izdati, prevarati na prikrit način. Ne drži svojih obljub in dogovorov, drugemu pa obrne hrbet ravno takrat, ko ga najbolj potrebuje.

Blizu je tudi Neptun, ki pa skadkobesedi, obljublja in zavaja, na koncu pa človeka psihično izčrpa.

Šele kasneje bo Luna vstopila v trigon z Venero, ki počasi prihaja na zadnjo stopinjo znamenja Ovna, zato nima tiste moči, ki jo je imela, da bi človeka bolj podprla in mu pomagala izstopiti iz nejasnosti.

Okrog 11.30 je Luna prešla v znamenje kozoroga, v znamenje, v katerem niso v ospredju ne nežnost in ne čustva, ampak je treba delati in ustvarjati. Tu ni časa za razvajanja in poležavanje, temveč je treba delati in si zaslužiti osnovna sredstva za življenje.

Vendar pa imamo danes na nebu srečanje, ki se zgodi približno vsaki dve leti med Marsom in Neptunom. In zdaj sta v znamenju rib. Gre za vidik, ki oslabi imunski sistem, kar povzroča lenobo in utrujenost. Ni prave volje, ne moči, da bi se soočili z notranjim nezadovoljstvom. V tem primeru je velika verjetnost, da bo človek posegel po substancah, kar mu »umetno daje moč« oziroma daje človeku tisti občutek »sreče«.

In po drugi strani je to vidik velike notranje moči, energije, velikih nadnaravnih moči, ki mu pomagajo pri različnih magijah in obredih. Človek ima velike duhovne in okultne potenciale, če jih zna uporabiti.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju bika. Potreba je velika po najrazličnejših užitkih, gurmanski hrani, pridobivanju vseh materialnih in finančnih ugodnostih.