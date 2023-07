Harmonika prvič v Zrćah

Glasba ne pozna meja, kar so znova dokazali energični fantje iz skupine Fehtarji, ko so pred dnevi nastopili na legendarni plaži Zrće, kjer je prvič odmevala harmonika in kjer so plapolale slovenske zastave.

Fehtarji so večkrat dokazali, da glasba ne pozna meja oziroma jih podira.

»Za nami je prvi nastop v Zrćah in verjamemo, da ni bil zadnji. Fehtarji smo resnično veseli, da imamo občinstvo, ki pride za nami tudi na Hrvaško. Na nastopih vedno znova dokažemo, kako zelo imamo Slovenci radi slovensko glasbo in harmoniko. Energija je bila tokrat res nepozabna, ker smo bili ob morju, so bili vsi še bolj sproščeni in pripravljeni na zabavo,« pravijo fantje in dodajo, da so jih spreletavali neverjetni občutki, ko so obiskovalci koncerta z njimi v en glas zapeli skladbo Slovenija, od kod lepote tvoje in jih v nekem trenutku celo preglasili. Po novem hitu Schatzi pa so Fehtarji letošnje leto začeli z razprodanimi koncerti in se na nastopih postavili ob bok tudi največjim izvajalcem iz sosednjih držav.

»Naša zgodba ni bila načrtovana. Stvari so se poklopile in publika nas je vzela za svoje. Verjetno ne govorijo zaman, da se najboljše stvari vedno zgodijo nenačrtovano,« še pravijo fantje in skrivnostno dodajo, da za konec letošnjega leta pripravljajo nekaj velikega.