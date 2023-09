Dobrodelni Milijonar: To je vprašanje, pri katerem se je zataknilo Tini Gaber

Tina Gaber je že večkrat dokazala, da je več kot le lepa ženska. Je velika ljubiteljica živali in strastna zagovornica njihovih pravic. Dokazala se je tudi v teh težkih časih in na pomoč priskočila pomoči potrebnim, ki so bili prizadeti v poplavah.

Tina je tokrat sedla na vroči stol dobrodelnega Milijonarja na Planet TV in odgovarjala na vprašanja Jureta Godlerja. Kljub temu, da je vajena kamer in nastopanja, pa je priznala, da ima tremo. Gabrova je kljub tremi uspešno odgovarjala na vprašanja. Prišla je do 12. in se, ker ji je zmanjkalo pomoči, odločila, da se ustavi in zadovolji s petimi tisočaki.

Vprašanje, pri katerem se ji je zataknilo, se je glasilo: »Katera od teh organizacij ima največ držav članic? Odgovori pa so bili: UN, FIFA, WHO, IMF. «Pravilni odgovor je bil FIFA in če bi se Tina odločila, da nanj odgovori, bi odgovorila pravilno.

V oddaji sta na vroči stol pred Tino sedla še Saša Lendero, ki je prav tako zbrala pet tisočakov in igralec Marko Miladinović, ki je priigral tisočaka.