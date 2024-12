Dobil portret brez poziranja

Znanimarsikdaj prejmejo različna darila od oboževalcev. Mnoga so nenavadna in včasih naravnost osupljiva. Z enim takšnih so presenetili pevca in pedagoga solo petja Naceta Junkarja. Čeprav ga je izdelala njegova prijateljica, vsestranska umetnica Janka Bončeva, je doživel dvakratno presenečenje.

Prvič zato, ker sploh ni vedel, da ga upodablja, drugič pa zato, ker je njegova slika nastala kar iz začimb! Kako se je ustvarjalka sploh domislila tako nevsakdanje ideje in ustvarila portret, s kakršnim se ne more pohvaliti prav veliko znanih obrazov? »Ko sem pospravljala kuhinjske omarice, se je na pultu znašla cela paleta barv, ki so me spominjale na kožne odtenke. In ko v rižoto namesto karija daš cimet, takrat veš, da si na pravi poti do ustvarjanja. V nekem trenutku sem dobila idejo o tem, da bi upodobila Naceta. Prijatelja sva in oba rada kuhava,« pravi Bončeva.

Portret iz začimb je nastajal 20 ur.

Kljub temu da je doslej ustvarila in izdelala marsikaj, česa takšnega še ni poskusila. Odločila se je, da bo Naceta portretirala brez njegove vednosti. Njegovo podobo je dala natisniti in jo z indigo papirjem prenesla na leseno podlago. Portret je ustvarila ročno, pri čemer je bilo potrebne veliko natančnosti in potrpežljivosti.

Zadovoljna

»S čopičem sem ga premazala po linijah in motiv posula z začimbami ter počakala, da se posuši. Potem sem nadaljevala s sosednjo ploskvijo druge barve in naprej do konca,« razkrije. Sliko je ustvarjala dvajset ur, uporabila pa je poper, koriander, cimet, sladko papriko in tudi moko, sladkor, sol, koruzni zdrob, pšenični zdrob, kakav in kavo. Kljub času in trudu, ki ga je tovrstna umetnina terjala, je umetnica odločna, da bo še kdaj poskusila kaj podobnega.

»Mikajo me začimbni Prešeren, Cankar, Tito, Trubar, lahko pa bi upodobila celo Trumpa in Putina,« razmišlja. Z Nacetovim posebnim portretom je nadvse zadovoljna, še posebno ker je bil njen prvi takšne vrste. Všeč je tudi Nacetu in ne skriva, da je kar debelo pogledal, ko mu je prijateljica predstavila izdelek.