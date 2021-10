DJ Cvere je za vedno zatisnil oči

S Primorskih koncev je na torkovo jutro po Sloveniji odmevala žalostna novica, da je za vedno zaprl oči priljubljeni didžej Miran Vodopivec, ki so ga mnogi poznali pod umetniškim vzdevkom DJ Cvere. Umrl je po krajši bitki z zahrbtnim koronavirusom, novica pa je razžalostila njegove številne prijatelje, znance in oboževalce.



»Vedno nasmejan in pripravljen za nove izzive je tokrat ubral drugo pot. Od njega se poslavljamo z mislijo, da bo tam nekje spet igral in delil svoje veselje s številnimi dušami, ki so, tako kot DJ Cvere, prehitro zapustile naš svet,« je nekdo zapisal na facebooku.



Tisti, ki ga poznajo, pravijo, da je bil Cvere eden izmed tistih ljudi, ki so znali slehernemu človeku narisati nasmeh na obraz. To je redno počel kot glasbenik in tudi zasebno. Njegova dobra volja je bila nalezljiva in rad se je družil z ljudmi, na Primorskem pa so ga poznali čisto vsi, in vsi, ki so ga poznali, so ga preprosto imeli radi.