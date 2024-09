Ekskluzivno! Denise Dame: Za splav je prejela 10 tisočakov

Junija lansko leto je bil lastnik televizije Pink Željko Mitrović na priporočilo srbskega predsednika Aleksandra Vučića primoran ukiniti resničnostni šov Zadruga, najbolj znani srbski šov te vrste. Podobni šovi predstavljajo skoraj tretjino programa na TV Pink. Zadruga je bila tako predvajana od leta 2017 do 2023, sedaj pa so napovedali njeno vrnitev.

Znana je po visokih denarnih nagradah in honorarjih, nasilnih prizorih in opolzkostih ter kontroverznih tekmovalcih, med katerimi so bili tudi nekdanji zaporniki. Prizori nasilja in kletvice so med predvajanjem šova čez dan cenzurirani, ponoči pa jih predvajajo brez omejitev. V šovu je sodelovalo tudi nekaj Slovencev - med drugim Denise Dame in Urša Škofic. Prva se zdaj vrača na srbske male zaslone, saj v soboto prihaja nova različica kontroverznega šova: »Zadruga Elita«.

Z glavno nagrado si bo kupila nepremičnino v Dubaju

»Pričakujem zmago, saj sem po nekaterih podatkih favorit. Vi samo glejte, imam veliko pripravljenega,« je napovedala starleta, ki že nekaj let ne živi več v Sloveniji. »O nagradah in dnevnicah se seveda ne sme govoriti, ker obstajajo pogodbe, ki to prepovedujejo. Z glavno nagrado si bom kupila nepremičnino v Dubaju, kjer bom začela svojo novo poslovno avanturo,« je razkrila.

Naredila splav za 10 tisočakov

Denise je znana tako po svetlih kot črnih laseh. FOTO: Facebook

Poročali smo, da se je pred nekaj tedni Denise odpravila v Turčijo, kjer so ji operirali nožnico. »Jaz in moj partner sva se odločila, da naredim splav. On mi je dal 10 tisoč evrov, da naredim splav, kar sem jaz sprejela, in s tem sem si plačala izlet v Turčijo in novo Barbie ribico. Mislim, da je bila to dobra odločitev, ni mi žal,« je povedala za Slovenske novice.

»Moj vir dohodka je v Srbiji, kjer imam tudi odprto podjetje. Nimam se namena vračati v Slovenijo. Poleg tega imam tukaj ljubimca, močnega moškega, ki mi podarja draga darila, zares se imava lepo. Nimam razloga, da bi se vrnila,« pravi o morebitni vrnitvi v domovino.

»V Sloveniji je edini šovbiznis jodlanje na veselicah«

»Tudi v Sloveniji sem imela številne škandale in pretrese, ljudje so me obsojali, me pljuvali in zmerjali, samo zato, ker nosim Gucci torbico, ker si dajem botoks. Poleg tega je v Srbiji precej bolj razvit šovbiznis. V Sloveniji je edini šovbiznis jodlanje po veselicah za 50 evrov,« je kritična do domačih tradicij.

