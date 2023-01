Denis Poštrak je prvič glasbo vrtel pri 15 letih

Denis Poštrak je že kot otrok kazal zanimanje za glasbo. Zanjo ga je prvi navdušil stric, pozneje tudi njegov birmski boter Peter Poštrak, ki mu je nekoč za božič poklonil manjše ozvočenje. In tako se je vse začelo. Prvič je javno vrtel glasbo pred 20 leti, decembra 2002, ko je bil star 15 let. »To je bilo na božično-novoletni zabavi, ki so jo priredili na Osnovni šoli Voličina,« se začetkov še dobro spomni Poštrak. Vrtenje glasbe se je z botrovim ozvočenjem nadaljevalo po raznih lokalih in zasebnih zabavah.

Okvara sluha

»Zabaval sem staro in mlado, ozvočeval pa sem tudi druge manjše prireditve. In čeprav so mi nekateri zaradi okvare sluha in ene ohromele glasilke odsvetovali, da bi se ukvarjal z glasbo, je bila moja ljubezen do glasbe močnejša. In izkazalo se je, da sem ravnal prav, da sem sledil svojemu srcu. Še sam ne morem verjeti, da je od takrat minilo že 20 let,« pravi Denis.

Sodeloval je tudi z Isaacom Palmo.

Danes se lahko pohvali, da je v vseh teh 20 letih sodeloval z več kot 100 priznanimi glasbeniki: Miho Balažicem, Danielom Popovičem, Vladom Kalemberjem, Zdravkom Škendrom, Džojem Maračićem - Makijem, Rogoškimi slavčki, pa skupino Skater, Sašo Lendero, Luko Basijem, Tanjo Žagar, Miranom Rudanom, Vilijem Resnikom, Božidarjem Wolfandom - Wolfom, Isaacom Palmo in še bi lahko naštevali. Številnim je s svojo glasbo, ki jo je vrtel kot DJ Denis (prvih 10 let je uporabljal ime DJ Dennys), popestril rojstne dni, poroke, piknike, poslovne dogodke, zaključke, koncerte, valete, sejme, božične in druge zabave. Nekatere zabave so imele tudi direktne prenose na radijskih postajah.

»Za menoj je veliko prijetnih spominov, a se najde tudi kakšen, ki sem ga poskušal čim prej pozabiti. V prvih letih me je v Lenartu nekdo udaril in mi očital, da vrtim četnike. Pa sem takrat vrtel skladbo Ti si mi u krvi Zdravka Čolića. Ko sem pred štirimi leti ravno zaključeval vrtenje glasbe v Prekmurju, pa sta mi dva zagrozila celo z nožem. Rekla sta mi, da me bosta zabodla in mi opremo polila s pijačo, če bom prenehal vrteti glasbo. No, tudi zaključek dveh podjetij izpred treh let v Celju mi bo ostal v spominu, saj sta lastnika želela specifično glasbo (eden disco, drugi hard rock) in se nista ozirala na večino oziroma zaposlene. Najhuje pa mi je bilo pri srcu, ko je bila moja naloga zabavati ljudi, jaz pa sem se soočal s smrtjo bližnjega. In razloga za veselje res nisem imel,« nam še zaupa Denis, ki je največkrat povabljen na Štajersko, v Pomurje, tudi v celjski okoliš, Krško, Cerknico, Novo mesto, Koper in celo v Poreč.

Pozabljene uspešnice

»Ljudi zabavam tako po hotelih, kmečkih turizmih, na stadionih, v diskotekah, tudi na snegu, celo kamionski prikolici, vredni okoli 200 tisočakov, sem že bil, pa tudi na stari traktorski prikolici in še kje,« pravi Poštrak, ki še danes vrti tudi že skoraj pozabljene uspešnice, ki so bile nekoč veliki hiti, saj so ljudem še vedno všeč. »Tako imenovanih playlist si ne shranjujem in vedno vrtim glasbo po občutku in opazovanju publike. Najraje pa to počnem na zasebnih zabavah, saj so ljudje, ki se jih udeležijo, med seboj zelo različni, moje delo pa je zato še bolj razgibano,« pravi sogovornik, ki je imel v 20 letih več kot tisoč nastopov. Kot nekateri drugi uveljavljeni didžeji pa je delal tudi na radiu.

»Leta 2013 sem bil glasbeni urednik na eni od štajerskih komercialnih radijskih postaj, kjer mi je pri oblikovanju programa zelo prišlo prav poznavanje glasbe na terenu. Sicer pa počnem še veliko drugih stvari, ki so prav tako povezane z glasbo. Denimo organizacija in produkcija koncertov in televizijskih oddaj, snemanje in režija videospotov ter reklam, pisanje promocijskih člankov in kratkih biografij za glasbenike in druge umetnike, izvedba intervjujev, ozvočenje, petje in tako dalje. Izvajam tudi ambientalno osvetlitev prostorov in razne efekte, kot je denimo nizka megla na porokah. Pred leti sem ustanovil tudi uspešen glasbeni projekt Moč glasbe nas združuje, ki se predvaja na številnih televizijskih postajah,« pove Poštrak, ki trenutno oblikuje tudi spletno stran z bazo slovenske glasbe, s čimer se bo ohranila tudi naša kulturna dediščina.

Rad se spomni tudi gospe, ki si je za praznovanje svojega abrahama že rezervirala ansambel, a ga je nato odpovedala, ker je želela najeti njega, kar si šteje v čast.

Sicer pa je najbolj vesel, kadar lahko zabava ljudi. Dobro se namreč zaveda, da življenje nikomur ni podarjeno. Sam je prestal že dve operaciji na odprtem srcu. Do prve leta 1993, pred natanko 30 leti, ste mu s pomočjo donacij pomagali tudi bralci Slovenskih novic oziroma številni Slovenci. Denisa so morali namreč iz Slovenskih goric prepeljati na Cecilijino kliniko v švicarski Lozani, kjer ga je operiral dr. Ninoslav Radovanović, ob asistenci dr. Metke Zorc, Slovenke leta 2006, ki je ostala njegova kardiologinja vse do danes in Denis rad pove, da je ona njegova druga mama.

