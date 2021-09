Dela v kabinetu ministra za kulturo, poslanko pa označil za karikaturo

V zadnjih tednih se je veliko govorilo o napadih na poslance in druge funkcionarje, češ da bi bilo treba tiste, ki to počno kaznovati. Predlagali so celo, da bi navadni državljani plačevali višje kazni, ko bi bili žaljivi do njih, kot pa žaljivi poslanci in politiki. Zadeva je malce zvodenela, je pa zanimiv nedavni zapis, zaposlenega v kabinetu ministra za kulturo, pred tem pa šefa vladnega urada za komuniciranje. Ta je stopil v bran svojemu ministru in precej nekulturno poslanko LMŠv enem od zapisov označil za – karikaturo (fotografijo, ki jo je tako komentiral, pripenjamo spodaj).Ministrstvo za kulturo, ki ga vodi, smo zaprosili za odziv na zapisane besede (nelektorirano): »Miro Petek se je na svojem zasebnem profilu odzval na žaljivke poslanke Divjak Mirnik na seji Odbora za kulturo Državnega zbora, potem, ko sta z ministrom sejo že zapustila. Ministrstvo sicer samo ne more komentirati objav iz zasebnih profilov uporabnikov, ne v primeru uslužbencev ministrstva, niti ko o »teranju« kapitalistov z bajoneti v morje ali o ponosnem nasledstvu komunistične partije govorijo poslanci Državnega zbora. Ministrstvo je zavezano načelom svobode izražanja, svobode govora in svobode medijev. «