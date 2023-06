Danes bo znano, kdo bo finalist MasterChef Slovenija (VIDEO in FOTO)

V deveti sezoni MasterChef Slovenija nas čaka samo še veličastno sklepno dejanje - veliki finale! Finalista čaka kuharska bitka epskih razsežnosti, v kateri morata pokazati, kdo od njiju ima znanje, kdo ima kreativnost in kdo ima najbolj mirne živce, da na koncu dvigne pokal, dobi 50.000 evrov in osvoji laskavi naziv MasterChef Slovenija 2023!

Štirje tekmovalci, na razpolago pa sta samo dve mesti v velikem finalu! Pot do finala bo tlakovana z izzivom, kjer bo pomembno predvsem to, kako dobro poznaš svojega nasprotnika. Kdo koga pozna najbolje in kdo se bo najbolje znašel pod velikim pritiskom izziva, ki ga bo ponesel v finale?

V nadaljevanju članka bomo razkrili finalista, zato vsi bralci, ki tega ne želite izvedeti še pred pred koncem večerne oddaje, prenehajte z branjem.

Ste prepričani, da bi brali naprej?

Še enkrat premislite.

Anja in Zala sta si zadali posebno misijo. »Letos mora zmagati ženska,« je povedala Anja. Bine Volčič je dodal, da sta dekleti zelo samozavestno povedali, kako želita s fanti pomesti. Jima bo uspelo? Žiga in Nik sta namreč že dokazala, da nista lahka nasprotnika.

Na poti do sanj

»Z razlogom ste lahko vsi štirje ponosni nase. Prihodnjič bosta dva izmed vas v to kuhinjo odkorakala v kuharski uniformi,« jih je pohvalil Luka Jezeršek. Nasproti do njihovih sanj jim stoji samo eden tekmovalec, razloži Voljčič. Za mesto v finalu so se tekmovalci borili v dvoboju. Vsak izmed tekmovalcev je imel v tem izzivu posebno prednost. Dva tekmovalca lahko za dvoboj izbereta sotekmovalca, druga dva pa za kuhanje izbreta glavni sestavini. Eno za toplo predjed in eno za glavno jed.

Nik je imel možnost prvi izbirati, drugi Žiga. Odločila sta se demokratično, Žiga se je odločil za Zalo. Nik se je boril proti Anji. Anja je izbrala ribe, Zala se je strateško odločila za meso.

Anja se je pri pripravi ribje jedi tako dobro odrezala, da je sodniki niso mogli prehvaliti in Nik je moral sleči predpasnik. Karim Merdjadi je Anjino jed ocenil kot tehnično zelo zahtevno, hkrati pa je v njej opazil elemente minimalizma. To je krožnik, ki ga lahko postaviš v katerikoli restavraciji visokega ranga, je zaključil.

Anjina ribja jed FOTO: Voyo

Zala je na drugi strani pripravila popoln divjačinski krožnik po mnenju Volčiča. Uporaba vanilije pri tej jedi pa je pokazala, da zna Zala zelo široko razmišljati, je mnenja Merdjadi. S tem krožnikom je po mnenju Jezerška dokazala, kaj je bistvo kulinarike in Žiga se je moral posloviti.

Zalina mesna jed FOTO: Voyo

Finalistki devete sezone MasterChef Slovenija sta tako postali Zala in Anja.

Srečni finalistki FOTO: Voyo

