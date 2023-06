Še pred začetkom letošnje sezone kuharske oddaje MasterChef Slovenija je Dolenjka Zala Pungeršič napovedala, da bo sodnike prepričala s svojo energičnostjo, in ni se zmotila. Prepričala je tudi gledalke in gledalce, hkrati pa se je iz oddaje v oddajo vedno bolj dokazovala kot odlična kuharica, vešča različnih tehnik. Uvrstila se je med pet najboljših amaterskih kuharjev v Sloveniji, kar ji pomeni neizmerno veliko, še posebno zato, ker je zadnjih nekaj let zbirala pogum, da bi se preizkusila v kuhanju pred kamerami. »Vedno sem rada spremljala MasterChef, a nikoli nisem zares pomislila na to, d...