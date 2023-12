Čuk Miha molčal o rojstvu hčerke

Nakljuje ali ne, dan po tem, ko se je Luka Dončić pohvalil, da je za njim najsrečnejši dan v življenju, saj se mu je rodila prvorojenka Gabriela, se je po treh mesecih molka s to novico pohvalil tudi čuk Miha Novak.

Miha Novak in Lea Slapar sta sporočila, da sta že tri mesece presrečna, ker sta dobila malo princesko. FOTO: Osebni arhiv

Tudi on in njegova Lea Slapar imata prvorojenko, a njenega imena nista razkrila. Sta pa objavila nekaj fotografij s sprehodov z vozičkom, vse od prvih dni do danes, ko sta jo popeljala tudi na prvi sneg.

»Z veseljem in velikim ponosom sporočava, da sva konec avgusta postala ponosna starša najini mali hčerkici, ki naju osrečuje in razveseljuje. Najpomembnejši so naši skupni trenutki, objemi, poljubčki, nasmehi, sprehodi. Najina princeska nama je pokazala novi svet sreče in ljubezni,« sta zapisala na družbenem omrežju.

Seveda čestitke dežujejo z vseh strani. Očitno je novopečeni družinici uspelo veselo novico prve tri mesece skrbno čuvati in ohraniti zase, čeprav se je Miha ves ta čas s Čuki seveda pojavljal na številnih nastopih. Mihu in Lei iskreno čestitamo in želimo vse najlepše, zdravja in veliko veselja tudi v uredništvu Slovenskih novic.