Čudni časi za slovensko igralko Injo Zalta

Po vrnitvi iz ZDA, od koder so igralkiv domačo Slovenijo pomagali priti prijatelji in zvesti oboževalci, ki so prisluhnili njeni prošnji in ji nakazali denar, saj je v tujini ostala brez dela, se je zdaj lepa igralka spet oglasila.»Za vse nas so to čudni časi. Prosim, bodite prijazni do sebe in do drugih! Tole bomo prebrodili in dobili nazaj svoje supermoči,« je Inja, ki smo jo spoznali v slovenski seriji Usodno vino, v kateri se je v glavni vlogi odlično znašla ob, svojim prijateljem in znancem položila na srce. Pred kratkim se je znašla na udaru kritik nekaterih Slovenk in Slovencev, ki so ji očitali, da izkorišča dobrodušnost slovenskega naroda in prosjači za denar, potem ko je izginila iz Sloveniji in se odpravila v Ameriko, da bi si tam ustvarila kariero.Inja na očitke sicer ni odgovorila, temveč se je tistim, ki so ji finančno pomagali, zahvalila, ali bo zdaj dokončno ostala v domovini, kjer je bila pred leti izjemno priljubljena, pa še ni znano.