Takšnega terenca vozi vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec (FOTO)

Volitve so mimo, razplet, ki je bil poln presenečenj, pa ste lahko spremljali na naši spletni strani v članku Volitve 2022: Velika zmaga Golobu, Mesec za mišjo dlako v DZ, Šarec in Bratuškova izpadla. Razglasitev smo pričakali skupaj z več strankami, tudi s stranko SDS na njenem sedežu na Trstenjakovi. Tam smo se mudili od okoli 18. ure, od znanih obrazov pa smo opazili ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, evropsko poslanko Romano Tomc, poslanko državnega zbora Mojco Škrinjar in denimo vodjo poslanske skupine SDS Aleša Krivca. Ta se je na dvorišče stranke pripeljal s črnim terencem BMW.

Pred dnevi je bralka med kampanjo ujela prav Škrinjarjevo. Veste, kaj vozi ona? Več o tem v članku Poglejte, s kakšnim dragim lepotcem se prevaža poslanka SDS (FOTO).

Tako se je na sedež stranke pripeljal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec. FOTO: A. L.