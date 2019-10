Življenje Zvezdaninega moža viselo na nitki

Na dan, ko je imel mož operacijo, je zvečer odigrala predstavo Menopavza. FOTO: Sašo Radej

90-

odstotno je bila žila zamašena.

To je bil šok, ko smo se vsi naenkrat zavedeli, da nam lahko odideš v trenutku!

Povezani v nesreči

ŽELIMLJE – Igralkabi konec tedna skoraj ostala brez moža, s katerim imata tri sinove:inPogumna Zvezdana, ki v svojih številnih vlogah podira tabuje in javnosti rada sporoča trenutke sreče in zadovoljstva, se ni obotavljala niti v soboto, ko je življenje njenega dragega viselo na nitki. Z javnostjo je delila svoje najhujše trenutke.»Včeraj, 28. septembra, se je, lahko bi se reklo, znova rodil. Prejšnji dan so mu, popolnoma nepričakovano, v Medicorju na rutinskem pregledu povedali, da ima nevarno zamašeni dve žili ob srcu in da mora takoj na operacijo, da mu naredijo dva obvoda. To je bil šok, ko smo se vsi naenkrat zavedeli, da nam lahko odideš v trenutku! Divjanja in valjenja čustev, strahu in silne želje po življenju ne znam opisati. Ko je šel moj mož v akcijo, kot mi je napisal v sms, preden so ga uspavali, sem se povezala z njim kot še nikoli v življenju. Vse se je srečno končalo in danes že ve, da je tukaj, da mu je uspelo in da je pravi srečko. Jaz sem vesela, a tako utrujena, kot bi bila cel dan v centrifugi. Mislim, da sem dobila vročino. Življenje melje in postavlja vprašanja, ne moremo mu uiti. In če imamo drugo priložnost kot Zoran in vsi mi z njim, bodimo iskreni in dosledni v odgovornosti za svoja življenja in se v vsakem trenutku zavedajmo, da nikoli ne vemo, katere bodo zadnje besede, ki jih bomo izmenjali z nekom, ki ga imamo radi. Na obeh straneh življenjske črte. Vse najboljše, dragi Zoran,« je z ganljivim zapisom zagotovo najhujšo izkušnjo v življenju delila v soboto na svojem profilu na facebooku.Ko jo pokličemo po telefonu in jo še enkrat povprašamo po moževem zdravju, kar vrejo iz nje besede olajšanja. »Ojoj, kako se to mimogrede lahko zgodi! Še zdaj ne morem verjeti! Pri Zoranu so se že dlje kazali znaki, da ni vse v redu. Večkrat ga je tiščalo v prsih, nekaj časa je mislil, da je borelija. A on je pravi fizikalec, pri nas doma na kmetiji opravlja najtežja dela in nihče ni pomislil, da bi lahko bilo kaj hudega. Prejšnji teden je imel pri pregledu obremenilni test, ki ni pokazal prav nič hudega, le zdravnik je za vsak slučaj svetoval pregled v zdravstvenem centru. Saj to bo rutinski pregled, smo si vsi mislili, in ga sploh nismo preveč resno jemali, potem pa šok, ko nas je poklical in povedal, da gre naravnost na operacijo, saj da ima eno veno kar 90 odstotkov zamašeno, drugo pa malo manj,« pripoveduje Mlakarjeva, ki je imela prav na tisti dan predstavo Menopavza in sploh ne ve, kako ji jo je uspelo odigrati. A v času operacije je bila v mislih tako močno z njim, da se ji je zdelo, da kar čuti, kako ga operirajo.Petkovo dogajanje je Zvezdanino družino močno pretreslo, a jih na neki način zelo močno povezalo. »Vsi smo dobili lekcijo in se zamislili nad vsem skupaj. Predvsem nad tem, kako zelo se ti lahko v trenutku spremeni življenje in kako nepomembne so nekatere stvari. Z enim od sinov sta se ravno pred tem nekaj skregala in se šla, kdo ima prav. A to je vse brez zveze, ko nas je Zoran poklical, sta se oba sinova, ki sta bila zraven, zjokala. Le jaz se še nisem mogla, ker sploh še ni prišlo vse skupaj do mene,« je iskrena igralka, ki si od velikega šoka sploh še ni niti odpočila niti ga dobro predihala, saj jo že v petek čaka nova premiera v Drami, in sicer v predstavi Amelia E., ki govori o prvi letalki na svetuPrepričana je, da sta prav njena odprtost in ustvarjalnost pomembni, da lahko premaguje največje turbulence in življenjske preizkušnje, ki jih ni malo. »Po vsem lahko le rečem, da sem ena velika srečka! Da lahko delam in ustvarjam in da še nikoli v življenju nisem bila resno bolna, tudi Zoran ne. Zato sem tako burno odreagirala in objavila na spletu, kaj se je zgodilo. Prepričana sem, da je zelo pomembno, če daš iz sebe in se ne zapiraš vase,« je še povedala 59-letnica in še enkrat zaželela Zoranu, ki danes prihaja z intenzivne nege in bo po desetih do 12 dneh že doma, svojemu največjemu frajerju in moškemu svojega življenja, vse najboljše!