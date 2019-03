Za zvezde navija tudi Pahor

Kljub priljubljenosti, ki si jo je oddaja pridobila v prvih dveh sezonah, so se ustvarjalci šova Zvezde plešejo v letošnji odločili, da uvedejo kakšno novost. Prva je presenetila že takoj na začetku, v uvodni oddaji. Na plesnem parketu se je namreč v nasprotju s prejšnjima dvema sezonama zavrtela le polovica tekmujočih parov, druga polovica pa je bila v novem studijskem delu, Salonu, v vlogi komentatorjev.



Pari že pridno brusijo pete, gledalci pa navdušeno tudi letos spremljajo dogajanje tako v studiu kot doma pred zasloni. V prvi oddaji sta se najbolje odrezala Miha Zupan in Maja Geršak, a to je, kot pravijo drugi konkurenti, šele ogrevanje in do finala je še zelo daleč. Tudi razlike med plesalci so bile majhne, zato je še kako odločal vsak glas. Vsekakor bo zanimivo, kako se bodo stvari odvijale.



Najboljša iz prve letošnje oddaje, Maja in Miha, sta dobila tudi posebnega navijača. Na twitterju jima je čestital predsednik države Borut Pahor. »Izvrsten nastop Mihe Zupana v Zvezde plešejo. M. Zupan je tudi prejemnik priznanja jabolko navdiha, ki ga predsednik podeli kot znamenje občudovanja in hvaležnosti izjemnim posameznikom, ki s svojimi dejanji in delovanjem navdihujejo druge,« je zapisal v čestitki.