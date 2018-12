VIDEO: Poglejte, zakaj je Đuro priznal, da je prodajalec megle

Igralec in režiserje za srbski Espreso po vzoru ameriških zvezdnikov, ki berejo vse prej kot prijazne zapise na twitterju o sebi v oddaji komika, bral tvite o sebi in odgovarjal nanje. Odgovoril je na tudi ne preveč prijazen, predvsem pa ne najrazumljivejši tvit uporabnika Silver Testeroneja, ki je med drugim zapisal, da »Branko Đurić Đuro npr. podpira in hvali prevarante, šarlatane in prodajalce megle.«»Ne vem, za kaj gre in koga podpiram ter na kaj se to nanaša. Jaz sem sam prodajalec megle in jo prodajam zelo drago,« je odvrnil mož»Đuro iz Nadrealistov bi se norčeval iz tega današnjega Đura,« pa je zapisal Marti Misterija. »Saj se norčujem. Jaz sem sam sebi najsmešnejši. V tem je čar te zabave; da se norčuješ iz samega sebe in se šališ na svoj račun.«