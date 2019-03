Ups, kopalke so ji zlezle in razkrile več, kot je želela

Pred tekmovalci tretje sezone šova The Biggest Loser Slovenija je bil prvi izziv. Potem ko so imeli prvi pregled pri zdravniku, so se morali močno potruditi in spotiti, kajti nagrada za zmagovalno ekipo je bila lepa.



Tista ekipa z več ponovitvami vaje bo zmagovalka in bo pri tehtanju dobila minus tri kilograme. Boleče mišice si bodo zmagovalci lahko spočili na prijeten način, je ekipi, ki bo slavila, obljubila voditeljica Saša Lendero.



Obe ekipi sta se zelo potrudili, a zmagovalec je bil lahko le eden. Rezultati so pokazali, da so modri zbrali 138 točk, rdeči pa 148. Modri so tako odšli v živalski vrt, kjer so pomagali oskrbnikom, rdeči pa na razvajanje v bazen, kjer pa je imela Gaja težave s kopalkami.



Dvajsetletnica iz Tržiča, katere želja je, da bi se lahko ponosno pokazala v kopalkah, je prvič po dolgem času oblekla dvodelne kopalke, a ji je nagajivi spodnji del kopalk v vodi zlezel precej nizko in razkrile del zadnjice.