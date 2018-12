Nika razkrila najlepše darilo za rojstni dan

Nika si želi predvsem zdravja. Fotografiji: osebni arhiv

Prekmurska pevkaje v ponedeljek, 3. decembra, dopolnila 26 let in predstavila decembrski singel, priredbo ene največjih božičnih uspešnic na svetu, All I want for christmas is you, ki jo v izvirniku iz leta 1994 prepeva. Nika je uspešnico posnela v prekmurščini in z naslovom Fse, ka bi za božič. Kot pravi, je njeno najlepše darilo, ki bi ga lahko prejela za rojstni dan, to, da lahko z oboževalci deli svojo pesem.Ob tem je lepotica iz Petanjcev razkrila, kaj si res želi za božič in kakšni so prvi občutki ob izdani priredbi. Tako se je za rojstni dan obdarila kar sama. Priznava, da tega ni načrtovala, želela je, da pesem izda hitro, že prvega decembra, a sta takrat BQL izdala pesem Peru, zato je raje malo počakala.»Zdaj pa sem jo spakirala še lepše. Se mi zdi, da je boljša ideja, da si na svoj dan podarim takšno darilo, čeprav sta mi december in zima všeč samo zaradi rojstnega dneva in praznikov, saj ne maram mraza in milijon oblačil na sebi.« Skladba gre tudi v prekmurščini dobro v uho. »Nad odzivom na youtubu in drugih omrežjih sem zelo presenečena. V komaj enem dnevu skoraj 30.000 ogledov, res noro! Se mi zdi, da mi najbolj uspejo prav tiste stvari, ki so spontane. Ideje, ki me prešinejo v trenutku,« pravi Nika.Ob prihajajočih praznikih si želi zdravja in da bo v družbi ljudi, ki jih ima najraje: staršev, sestre, svoje Lilike in prijateljev ter da bo še naprej vse tako pozitivno kot do zdaj.