Natalija Verboten se je odločila za posvojitev

Natalija je velika ljubiteljica konj. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Nekaterim ljudem ni vseeno živali, in čeprav svoje nimajo, so kljub temu lastniki katere. Temu pravimo botrstvo ali posvojitev na daljavo. Med tovrstnimi botri so tudi nekateri znani slovenski obrazi, med njimi je ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk, sicer velika ljubiteljica konj.Ker konja iz razumljivih razlogov ne more imeti doma, se je odločila za sodelovanje z Društvom za zaščito konj Velenje in je botra živalim pod njihovim okriljem v Orovi vasi pri Polzeli. Konjem, ki stanujejo pri sosedih, bi se lahko pošalili. »Botra sem njihovi kobilici Dori. Vsak mesec nakažem določen znesek za njeno oskrbo. Prej sem bila botra konju Valdku, a je bil po treh letih bivanja pri njih posvojen,« pravi Natalija. Botrstvo oz. posvojitev na daljavo je enkratna priložnost za ljudi, ki imajo radi živali, a jih iz objektivnih razlogov ne morejo imeti. Pevka je oba konja posvojila na enak način, predsednici društvaje preprosto predlagala, naj ji dodeli tistega, ki najbolj potrebuje pomoč. In ne pomaga mu le finančno, ampak tudi redno obiskuje društvo.»S sinovoma smo vsako leto pogosteje pri njih, saj stainkar malce zaljubljena v Natalijo in živali, za katere društvo skrbi. Zdaj je lažje, saj sta že starejša, večja in že lahko tudi sama pomagata. Živali negujemo, hranimo, čistimo njihove iztrebke,« pravi pevka, ki ji delo v hlevu in okoli njega ni odveč, najljubše pa ji je druženje s konji. Sicer ne zna jahati, a ji konji zato niso nič manj pri srcu. Skrbeti za živali se je naučila v otroških letih, nekaj časa so namreč stanovali pri dedku in babici na kmetiji. »Natalija Verboten je ambasadorka za rešene konje in človek, na katerega se lahko v stiski vedno obrnemo po pomoč. Takšnih ljudi si želimo za naše rešene varovance, ki nikoli ne bodo mogli v redno posvojitev zaradi bolezni, hib, starosti in so dom za vedno našli pri nas. Veliko jih imamo in nikoli ne nehamo upati, da se bo med slovenskimi estradniki našel še kdo, kot je Natalija – nesebična, čuteča, ljubeča, predana in zaupanja vredna oseba,« pravi Nedeljkova.Obiski društvenih konjev so za Verbotnovo pogosto tudi pretresljivi: »Ko se z Natalijo sprehodiva med živalmi, slišim veliko pretresljivih zgodb in vsakič se me močno dotakne, ko vidim, kaj vse povzroči človeška krutost. Zato poskušam kot znan obraz ne le pomagati, ampak biti zgled in spodbuda drugim,« pove za konec.