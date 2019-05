Ljubezen na odru in za njim

Zala in Gašper sta v Izraelu deležna velike pozornosti. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.net

Marjetka in Raay sta se poročila leta 2010, skupaj pa sta kar od 18. leta starosti, natančneje od leta 2004.

Duo Platin je Slovenijo na Evroviziji predstavljal leta 2004.

Za naju je na prvem mestu to, da sprejemava drug drugega.

Letošnja slovenska evrovizijska predstavnikainsta mlada, preprosta in ustvarjalna glasbenika, ki si želita, da bi ju ljudje poznali predvsem po njuni glasbi.Ta je številnim Slovencem segla do src, marsikdo se je našel v njunem besedilu, s svojo ljubezensko zgodbo pa sta očarala tudi mnoge v Tel Avivu, kjer se odvija letošnji izbor za pesem Evrovizije. Iskrice med njima nikoli ne ugasnejo, zdi se celo, da sta z vsakim nastopom bolj zaljubljena.Njuni pogledi povedo več kot tisoč refrenov, mogoče ravno zato, ker je njuna ljubezen preprosta in iskrena.»Izhajava iz tega, da sva, kar sva, in seveda najina ljubezen vpliva na to, o čemer govoriva. Za naju je na prvem mestu to, da sprejemava drug drugega, ob tem pa poudarjava, da je pomembno, da bi se moral vsak počutiti sprejetega. To je sporočilo, ki si ga želiva deliti,« pravita Zala in Gašper, ki na velikem evrovizijskem odru ostajata takšna, kot sta se predstavila občinstvu v Sloveniji, brez velikega pompa in blišča.Ob tem smo se spomnili še dveh slovenskih parov, ki sta nas popeljala na Evrovizijo in na odru pričarala čarovnijo, pristno ljubezensko zgodbo, s katero se je poistovetil marsikdo. Leta 2015 sta bila toin, ki sta na Dunaju nastopila s pesmijo Here for you. Zakoncasta zagotovo eden najbolj znanih parov na slovenski glasbeni sceni, ki ustvarjata že dolgo, vendar zadnja leta bolj za druge kot zase, k njima po pesmi hodijo tudi Hrvati, in verjetno je skromno reči, da je Raay eden najuspešnejših slovenskih glasbenih ustvarjalcev. »V nekem trenutku moraš najti ljubezen, srečo in odnos na drugi ravni,« je o skrivnosti srečnega zakona z Marjetko nekoč povedal Raay.Duo Platin je Slovenijo na Evroviziji predstavljal leta 2004 s pesmijo Stay Forever. Zakoncainsta takrat dosegla le 5 točk, bila pa sta tudi prva slovenska tekmovalca, ki sta izpadla že na predizboru. Kljub temu sta svoje potovanje v Turčijo izkoristila, saj sta se na predizboru zaročila, dan po polfinalnem nastopu pa še poročila. Njuna ljubezen in skupna poslovna pot trajata še danes, saj imata polne roke dela, predvsem v tujini.S skupino Smash, katere gonilna sila sta, nastopata v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Češkem, o svoji ljubezni, ki traja že 20 let, pa pravita: »Najbolj pomembno je, da si vse poveš in da se veliko pogovarjaš.«