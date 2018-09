Jasmina naskočila Erika, kaj bo rekla njegova punca?

Pred dnevi je Planet TV objavil posnetek, na katerem je 29-letna Štajerka Jasmina v postelji naskočila 24-letnega Ljubljančana Erika. Tega je takoj zaskrbelo, kako bo to videti na kameri, zato jo je Jasmina prekrila z majico. Po opozorilih produkcije sta jo morala kmalu odmakniti, saj je zakrivala pogled nanju, nakar sta nadaljevala pogovore in dotikanje pod odejo.



Erik zdaj ne ve, kako bo na omenjene posnetke in fotografije iz stanovanja barovcev reagiralo njegovo dekle. Romanco z Jasmino je strogo zanikal in poudaril, da ni bilo tako, kot s(m)o to prikazali mediji. »Zdaj bom 'napsihiran' do konca šova,« je potožil Maruši v kadilnici, nato pa se je odpravil še v spovednico, kjer je še enkrat poudaril, da se med njim in Jasmino ni zgodilo nič.



Zakaj je torej Jasmina skočila nanj in čemu je potem kamero prikrila z majico, presodite sami.