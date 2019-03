Jan Plestenjak kljub petim nominacijam ostal brez nagrade

LJUBLJANA – Te dni sta uredništvo portala spol.si in kolektiv Rdeče zore podelila nagrado bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta. Nagrada je pripadla zdravniku in psihoterapevtu, ki je v izjavi za portal Svet24 enačil spolni odnos in posilstvo ter prelagal odgovornost za nasilje na (mladoletne) žrtve, kar po besedah organizatorjev kaže na popolno nerazumevanje nasilja. Za nasilje je po njihovem mnenju tako kot za katero koli drugo vedenje vedno odgovorna oseba, ki nasilje povzroča. Težko je razumeti, da kdor koli meni, da se posilstva zgodijo s privoljenjem žrtve, še toliko težje, če gre za osebo, ki takšno izjavo poda javno, v vlogi strokovnjaka.Ščuka je izjavil: »Množična posilstva deklic (sošolk) niso možna, če so deklice proti. Za spolni odnos sta odgovorna oba udeleženca, saj se dogaja pri polni zavesti obeh….«Na seznam kandidatov se je s petimi nominacijami uvrstil. Njegove seksistične izjave so po mnenju uredništva bile:»Manekenski tip ženske, ki ga je sforsiral gejevski lobi, ko so punce videti kot fantje, mi ni všeč. Kanček moškega v ženskah me takoj odvrne. Da se punca vede kot moj cimer ali moj brat.«»Najhujše, kar se v današnjem času dogaja, je, da nas hočejo narediti uniseks, da nas hočejo narediti istospolne, na kar pa jaz staromodno ne pristajam. Pa mi je čisto vseeno, če mi zato rečejo, da sem primitiven. /.../Vse te funkcije, ki jih imamo predvsem moški, zdaj pa hočejo to imeti tudi ženske, so lažne. To, da je nekdo vrhunski izvajalec, kirurg, ekonomist, kuhar ... kaj je to? Včasih smo morali moški iti v naravo in uloviti žival za preživetje. Zdaj, ko tega ni več, pa si izmišljujemo razne funkcije in si s tem ustvarjamo hierarhijo. In zdaj hočejo ženske pasti v isti model, ki je že tako v slepi ulici.«»Srce mi ne da, da bi rekel, da je materinstvo minus. Mislim namreč, da je to največji blagoslov ženske. Ampak ženski vzame ogromno časa in seveda potem težje pelje kariero. Toda to je pač breme, ki ga nosi ženska. Po drugi strani pa moški nosi breme, da je šel v vojno. Slučajno imamo srečo, da zadnjih 60 let nismo v vojni.«»Če ženska plača večerjo, je to tako, kot če bi sam naokrog poplesaval z baletnimi copati.«»Z leti se tvoj tolerančni prag zvišuje in vse težje prebavljaš neumnosti, sploh če ti ni treba. ... Še naprej denimo mislim, verjamem in bom trdil, da moški zgradi hišo, ženska pa naredi dom, in če sem zato v očeh koga šovinist, mi je prav vseeno!«Za bodečo nežo je bilo nominiranih 28 izjav znanih Slovencev, na lestvici so se med drugim znašle tudi izjave pisatelja, psihologa, nekaj novinarjev, filozofa, pravnika, poslanca, odvetnika, nekdanje varuhinje človekovih pravic.... S katero izjavo so se uvrstile na lestvico, pa preverite na spletni strani organizatorja Kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si v sodelovanju z zainteresirano javnostjo nagrado bodeča neža podeli za seksistično izjavo leta. »Ta nečastni naziv lahko doleti vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete,« piše na spletni strani festivala.