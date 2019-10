Voditeljica Televizije Slovenijaje konec tedna preživela s svojo veliko družino. Zbrali so se ob rojstnem dnevu dedka, ki je slavil 80. rojstni dan. Ana se je v družbi bratrancev, sestričen in drugih sorodnikov odlično počutila,»Nono,« je zapisala ob fotografiji sebe in dedka, »ganjen, ker smo se združili za njegovih 80. Cela familija, glasna, velika v stilu My Big Fat Greek Wedding ali pa italijanske 'grande familia', ko eden čez drugega kričijo in govorijo, v bistvu pa si sporočajo, da se imajo radi. Ganjena tudi jaz in hvaležna, da se imamo.«