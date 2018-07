FOTO: Prvič se je pokazal v vlogi očeta

Zadnji dnevi, tedni in meseci so najlepši v življenju Tanje Žagar. Oktobra lani je namreč povila sinka Karla in njeno življenje se je v trenutku obrnilo na glavo. Na bolje, seveda. Ponosna mamica Tanja in očka Miki Šarac o svojem zasebnem življenju nikoli nista želela govoriti, veliko bolj zgovorna sta, ko beseda nanese na glasbeno področje, a kljub temu nikoli nista zanikala, da sta zaljubljena in da je Karlo plod njune velike ljubezni.



Tanja je pred nekaj dnevi praznovala 36. rojstni dan, družinica pa zdaj uživa na dopustu nekje ob morju. Da uživa v vlogi očeta, je Miki, sicer oče treh odraslih otrok, ki jih ima iz prvega zakona, dokazal s fotografijo, na kateri drži blazini za na plažo, poleg njega pa kraljuje otroški voziček, v katerem se skriva mali Karlo. Priznati moramo, da Mikiju očetovska vloga zelo pristaja in ga je v zadnjih mesecih pomladila.