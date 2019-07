FOTO: Poglejte, kako se smeji bivšemu partnerju Tanje Žagar

Arnej. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

je tisti fant iz plesnega sveta, ki mu je uspelo osvojiti laskavi naslov zmagovalca letošnje plesne oddaje Zvezde plešejo. Skupaj s soplesalkosta s trdim delom in talentom prepričala Slovenijo, da sta najboljši plesni par.Zanju je veljalo, da sta nasmejani plesni parček. A Tanjinemu bivšemu plesnemu partnerju se še kar smeji. Kaže, da je vseskozi nasmejan in njegov smeh je tudi nalezljiv. V svoji zadnji objavi na instagramu je objavil nasmeh, v katerega se lahko kar zaljubiš, dopisal pa je močno sporočilo: »Nasmeh ima neverjetno moč. So ljudje v mojem življenju, ki me znajo nasmejati, a so tudi edini, ki tudi vedo, kakšen je moj resničen in iskren nasmeh.«Arnej je mlad profesionalni plesalec, ki je v šovu Zvezde plešejo odplesal največ plesov z različnimi plesalkami, saj sta s soplesalkoizpadla kot prva, a je pozneje navduševal v paru zinter v triu z lanskoletnima zmagovalcemainLetos je s Tanjo Žagar stopil najviše in odplesala sta zmagovalni ples.