Emi izgubil živce: »Kaj je to? A se vi je****?!«

FOTO: Posledice prometne nesreče, v kateri je umrla 29-letnica

BRESTANICA – Ob 11.24 so PU Novo mesto obvestili o hudi prometni nesreči v Brestanici, prišlo je do trčenja dveh osebnih avtomobilov. 29-letno voznico osebnega avtomobila so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrla. Cesta Krško–Boštanj pri odcepu za Brestanico je bila več ur zaprta za ves promet.