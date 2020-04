Apel #poslusajslovenskoglasbo in gluha ušesa

Dolenjka Lamai FOTO: R. M.

Slovenska glasba je očitno out

Nina Pušlar FOTO: S. P.

4 slovenski izvajalci so se znašli med 50 največkrat predvajanimi.

»Dragi soustvarjalci slovenske glasbene scene. Celoten svet se je znašel v nezavidljivi situaciji, in žal se je za nedoločen čas moralo ustaviti tudi družabno življenje … A se že pojavljajo negativne socialne in ekonomske posledice, ki močno vplivajo na celotno glasbeno industrijo. Številni avtorji, glasbeniki, organizatorji prireditev, radijski in televizijski uredniki, novinarji, promotorji in glasbeni distributerji in drugi so med tistimi, na katere trenutna situacija tudi vpliva negativno,« piše v apelu vsem slovenskim medijem ter radijskim in televizijskim postajam #poslusajslovenskoglasbo, ki so ga razposlali iz založbe Menart.»Finančni izpad bo močno okrnil glasbeno industrijo, ki jo družabno življenje potrebuje, tudi v Sloveniji. S slovensko glasbo lahko skupaj krepimo zavest in upanje, da bomo stopili skupaj, ko je treba. Včeraj, danes in jutri … Treba je pokazati, da smo skupaj v vsem in da tudi glasbeni del podpira slovensko. Slovensko glasbo, ne le slovenskega zelja. Tudi slovenska glasba je slovenski artikel.Zato vas dragi prijatelji, dolgoletni poslovni partnerji in soustvarjalci slovenske glasbene scene vljudno pozivamo, da v teh težkih časih, v katerih smo in ki nas še čakajo, pokažemo povečano podporo slovenski glasbi in pozabimo na kvote.Morda boste ob tem še bolj spoznali bogastvo slovenske glasbe in se podrobneje spoznali z njeno raznolikostjo,« so še zapisali. No, pa kaže, da je kot številni apeli tudi ta naletel na gluha ušesa.Lestvica slovenskega Sazasa, ki nastaja s samodejnim spremljanjem 61 slovenskih radijskih programov, nazorno kaže, katera glasba je in na slovenski radijski sceni, pa tudi smernice glasbenega predvajanja na radiih. In tudi, da je bil v tednu od 6. do 12. aprila, torej skoraj mesec po apelu #poslusajslovenskoglasbo, med 50 uvrščenimi najvišje, in sicer na 19. mestu, s pesmijo Kad postaneš drugom žena! Na 23. mestu sledi, na 29. pa, ki je tudi na 47. mestu omenjene lestvice. Vmes se je nekako pririnila Dolenjkaz umetniškim imenomPetinštirideset preostalih na lestvici je bolj ali manj angleških izvajalcev!No, tako … Slovenski glasbeni ustvarjalci pa se že veselijo novega apela.