Challe Salle spet spravil oboževalke v trans. To je naredil (FOTO)

Priljubljeni pevec Challe Salle, ki ga bomo jutri lahko slišali na koncertu v največjem nakupovalnem središču v Ljubljani, je svoje sledilce in oboževalke v zadnjih dneh navdušuje z objavami na družbenih omrežjih.

Njegov prvorojenec je ob prvi svečki naredil prve korake, Challe pa je razkril, da se šele sedaj zaveda, kaj pomeni brezpogojna ljubezen.

Tokrat je objavil novico, kjer sledilce sprašuje po mnenju. Challe se je namreč odločil, da svoje izklesano telo nadgradi še s tatujem. Zraven je zapisal tudi razlago izbora, ki jo objavljamo v celoti nelektorirano.

»Volk je plemenita žival, ki predstavlja moč, pogum, zmago, iznajdljivost in je sinonim za čvrst karakter, zaščito in inteligenco. Izraz na obrazu kaže na moj temperament in trmoglavost, razbito steklo okoli pa premagovanje ovir in pozitivne življenjske spremembe. Volka imamo tudi v družinskem priimku, saj se moja mama piše Vukanac, zato ima poseben pomen, prav tako pa je mitološki predstavnik srbskega naroda od koder izvirajo moje korenine. V tem smislu je duhovni vodnik in varuh, ki te spremlja skozi življenje ter prinaša vitalno življenjsko energijo, mir in harmonijo, da ohranjaš stik s sabo in trdna tla pod nogami.«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih. »Vau, zelo coooool ... verjetno tudi ne zadnji.«, »Mojemu sinu je ime Vuk, prelepa je tetovaža.«, »Prelepo je, bravo.«

