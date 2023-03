Cene, da te kap: toliko stane najem stanovanj, v katerih snemajo priljubljeni slovenski šov

Gledalci Poroke na prvi pogled so lahko opazili, da pari letošnje sezone bivajo v precej luksuznih stanovanjih. Kot smo izvedeli, so nastanjeni v elitni stavbi na Kolodvorski ulici v Ljubljani, kjer je mogoče najeti 55 apartmajev oziroma stanovanj. A kot smo ugotovili, so visokemu standardu primerne tudi cene.

Stanovanje srednje velikosti, v katerem denimo bivata Tina in Blaž, stane od 200 evrov na noč. Za mesec dni bivanja pa je za takšno stanovanje treba odšteti kar 7000 evrov. Stanovanje za dve do štiri osebe ima popolnoma opremljeno kuhinjo z jedilnim predelom, kopalnico, dnevnim prostorom in spalnico ter pisarno, ki je po potrebi lahko dodatna spalnica. Gostje imajo na voljo tudi bazen, in sicer na najvišji terasi v 11. nadstropju, uporabljajo pa lahko tudi fitnes.

Tina in Blaž. FOTO: Planet TV

Za nekoliko manjše stanovanje s pogledom na ljubljanski grad, ki je primerno za bivanje dveh oseb in v katerem bivata Matevž in Maša, pa je treba odšteti 113 evrov na noč. Stanovanje ima opremljeno kuhinjo z jedilnim predelom, kopalnico, dnevnim prostorom in spalnico.

Planet TV podrobnosti ne razkriva

Časovnice snemanj in ostalih poslovnih dogovorov na Planet TV niso želeli komentirati. »V okviru oddaj domače produkcije, med katerimi je tudi Poroka na prvi pogled, snemamo na različnih lokacijah in smo nenehno v iskanju primernih prizorišč. Gre le za eno od številnih odločitev v okviru produkcijskega procesa vsake oddaje, ki doprinese h končni podobi oddaje,« se glasi njihov odgovor na naša vprašanja o tem, koliko časa so snemali v zgoraj omenjenih stanovanjih in koliko so morali odšteti za bivanje parov.