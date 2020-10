Čarovnica Matilda: slovenski diplomat, ki je postal pravljičar

Te dni so predstavili še enega v nizu romanov diplomata Franca Mikše. Pravljični roman ima naslov Čarovnica Matilda, namenjen je odraslim in mladim, v njem pa se za prevlado bojujejo pravljični, znanstveni in erotični elementi, avtor pa, kot se izkaže, nadgradi svoj otroški miselni in čustveni svet z znanjem, izkušnjami in domišljijo odraslega človeka. Tudi odrasli se včasih, sicer bolj ali manj nezavedno, zatečemo v domišljijski svet, da bi se za nekaj trenutkov izognili stresu, ki ga povzročajo vse bolj zapleteni in površni medčloveški odnosi pa tudi intenziven ritem življenja.Pisatelj uvodoma obuja spomine na čas ...