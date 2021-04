Čarodej je postal poslovnež

Kot vsi umetniki, ki zaradi epidemije nimajo nastopov v živo, težke trenutke preživlja tudi Aleksander Štucl, bolj znan pod umetniškim imenom Magic Aleksander. Na srečo pa s triki vsako nedeljo v oddaji Vikend paket na Televiziji Slovenija navdušuje Jožeta Robežnika, Bernardo Žarn in številne gledalce in gledalke.



In to že četrto sezono zapored. Čeprav v zadnjem letu nastopi potekajo le prek zooma, je gledanost omenjene oddaje in Aleksandrovih trikov izjemna. Prek zooma nastopa še ob številnih drugih priložnostih, tudi za podjetja in zasebna praznovanja. Zato je nedavno zakorakal na samostojno podjetniško pot in odprl podjetje Magic Aleksander. Zanimivo pa je, da tudi pri nas izjemno raste zanimanje za čarodejsko umetnost, zato je začel prodajati določene rekvizite, s katerimi nato uči posamezne trike vse, ki si želijo osvojiti to znanje. V ta namen je odprl celo internetno trgovino, v kateri je mogoče najti številne pripomočke tako za začetnike kot bolj izkušene čarodeje.



»Ponudba je zelo raznolika, tako da lahko vsi, bodisi čisti začetniki bodisi tisti, ki že obvladajo posamezne tehnike in imajo željo in ljubezen do čarodejske umetnosti, dobijo skoraj vse, kar potrebujejo za učenje in nadgradnjo svojega znanja. Odziv je izjemen in veliko staršev je navdušenih, ko se njihovi otroci ukvarjajo tudi z umetnostjo, ki zahteva veliko vaj, nadarjenosti ter spretnosti,« pravi Magic Aleksander. Njegov zadnji dosežek je izdelava lastne škatle, v kateri združuje pripomočke in linke do spletne strani, kjer kupec dobi temeljito razlago za izvajanje posameznih trikov.



»Gre za inovativni izdelek, po katerem je bilo ogromno povpraševanja,« pravi mladi čarodej, ki od tistih, ki se odločijo za nakup, prejema povratne informacije in posnetke ter jih komentira, po potrebi pa tudi svetuje. Če bodo razmere primerne, se bo Aleksander julija letos v Španiji udeležil evropskega tekmovanja v čaranju, prihodnje leto pa še, tako se nadeja, svetovnega prvenstva v Kanadi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: