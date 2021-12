Slovenka pevka zgodaj ostala brez mame: »Brez tebe propadam ...«

Senida Hajdarpašić (Senidah), je ena najbolj poslušanih slovenskih pevk na prostorih nekdanje Jugoslavije. To je dosegla s svojim glasom in videzom, medtem ko se o njenem zasebnem življenju le malo ve. Rojena je v Ljubljani, njeni starši pa prihajajo iz Črne gore. Bolj znana podrobnost iz njenega življenja je, da je zgodaj ostala brez matere, kar jo je zelo zaznamovalo. Nekoč je objavila njeno fotografijo in vsi so se lahko prepričali, kako podobni sta si.

Senidah je v svojih pesmih že mnogokrat opevala žalost po izgubi ljubljene osebe, zdaj pa je objavila novo, ki jo je posvetila ravno svoji materi, piše portal Srbija Danes. Senidah se spominja trenutkov z njo in poje, da sta bogastvo in slava nepomembni brez nje.

»Lastovice letijo pod sivim nebom, da,

časi so strašni, jaz brez tebe propadam.

Vsak večer se mi zazdi, da slišim tvoj glas.

Sanjam cvetje, tvoj nasmeh ob vodnjaku.«

Izvirnik:

»Laste lete ispod sivog neba, da Baš je vreme strašno, ja bez tebe propadam. Svako veče čini mi se čujem tvoj glas. Sanjam cveće, tvoj osmeh pored česme.«