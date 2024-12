Božični čas v lepi družbi

Oddaja Glasbeni pozdrav, ki jo je vodil Andrej Hofer, njegova desna roka pa je bil Sandi Morel, se s to sezono končuje. Tudi zadnje snemanje je potekalo v zelo lepi in prijetni družbi. Pet pevk se je namreč združilo, da so skupaj zapele pesem Božični čas, ki jo je za to priložnost priredil producent Martin Lesjak. »Počutim se kot Božiček,« je dejal po snemanju. Omenjeno skladbo je v preteklosti pelo še več pevk. In katere so tokrat družile moči in glasove? Lina Cigler, Saša Debeljak, Sergeja Palko, Stela Tavželj in Petra Ceglar, pesem pa bomo slišali v še zadnji letošnji oddaji Glasbeni pozdrav, ki bo na sporedu danes, 27. decembra.