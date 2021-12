Ste videli, kako so presenetili male borce na pediatrični kliniki? (FOTO)

Tradicija se je nadaljevala tudi letos in tako je priljubljena radijska postaja letos že osmo leto zapored pripravila tradicionalni Spust Božičkov. Božički so se spustili s strehe ljubljanske Pediatrične klinike in tako razveselili otroke, ki ta praznični čas preživljajo v bolnišnici. Božički oziroma jamarji Jamarske reševalne službe Slovenije so tako potrkali na okna bolniških sob.

V četrtek bodo na enak način razveselili tudi otroke, ki se zdravijo na kliniki za pediatrijo v Mariboru.

Praznično tudi v Izoli Praznično je bilo tudi v izolski bolnišnici. V SportForum Slovenija - Društvu za promocijo športa Slovenije so skupaj s sponzorji otroke pediatričnega oddelka obdarili s kapami z napisi junak in junakinja. Vodja projekta Matevž Brec je ob tem poudaril, da si otroci, ki te dni preživljajo v bolnišnici, zaslužijo vsaj delček božičnega vzdušja in veselja.

Tako je Hitradio Center poskrbel, da so najmlajše bolnike v posebnem videu nagovorili priljubljeni voditelji in pevci. Otrokom so tako zapeli Eva Boto, Bepop, Žan Serčič in Anabel, Tim Kores Kori, De Liri, Stella in Challe Sale.

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

