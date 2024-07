Boštjan Dermol z novo pesmijo podarja upanje (VIDEO)

Boštjan Dermol je letos napovedal svoj glasbeni prvenec, ki prihaja v septembru. Album z naslovom Q prihaja jeseni, do takrat pa oboževalce razvaja s posamičnimi pesmimi s tega albuma, ki jih v videopodobi pošilja v svet. Najprej je luč sveta ugledala pesem Sonce, druga v vrsti pa je pesem Za vedno, ki je poletno obarvana žalostinka je zavita v upanje in nostalgijo preteklih morskih utrinkov.

Boštjan je skozi umetnost in glasbeno ustvarjanje prehodil boleč proces žalovanja po smrti žene Leontine. Več o njegovem odnosu od minevanja in najtežjih časih si lahko ogledate v ŠOKkastu, kjer smo gostili karizmatičnega pevca.

Boštjan Dermol v ŠOKkastu: Smrti se ne bojim (VIDEO)

Malokdo ve, da je Boštjan po izobrazbi pravnik, kar mu je tudi v glasbeni karieri prišlo prav. Pogovor o smrti je bil neizogiben in tudi o strahu pred njo je spregovoril. Pravi, da se smrti ne boji. »Prideš do neke točke razumevanja, da je včasih smrt odrešitev in da je neizogibna. Moraš poskrbeti, da pomembne stvari narediš, preden premineš. Pomembno je, da ne puščaš stvari odprtih.«

V pogovoru je razkril tudi, kako je potekalo snemanje videospota, v katerem je glavno vlogo prevzela pasja zvezdnica, ki se je odlično odrezala. Prav morski pridih daje pesmi še večjo vrednost, je pa morje pevčeva velika ljubezen in ni naključje, da so videospot snemali na obali.