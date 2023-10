Ne boste verjeli, kaj vse so na Ljubljanskem maratonu v objektiv ujeli naši bralci (FOTO)

Tudi letos je Ljubljanski maraton privabil številne tekače, številke kažejo da iz kar 68 držav. Maraton je potekal v dokaj sončnem, a vlažnem vremenu, le ob koncu teka najboljših je udeležence nekoliko zmočil dež.

Kot smo poročali, sta bila Kenijec Edmond Kipngetich (2:06:47) in Etiopijka Gerado Senbeta Zinash z rekordom proge (2:21:05) najboljša maratonca na 42 km na 27. Volkswagen Ljubljanskem maratonu. S tretjim mestom skupno je naslov slovenske prvakinje v maratonu osvojila Neja Kršinar (2:45:30), s skupnim sedmim pa med atleti Simon Navodnik (2:31:00). Primož Kobe (1:07:46) in Anja Fink (1:14:06) sta zmagala na 21 km, na 10 km je slavil Vid Botolin, Klara Lukan pa med atletinjami.

Tek z namenom

»Gospod Borut Pahor je tekel za mojo hčerko Karolino, ki ima redko bolezen Cockayne sindrom tip B – bolezen hitrega staranja, za katero Slovenija zbira 2 milijona evrov. Ta teden bo znano, ali nam je ravno z akcijo #tecemzaKarolino in g. Pahorjem uspelo preseči prvi milijon zbranih sredstev,« je povedal Borut Lavrič.

Skupaj s Karolino sta se odrezala več kot odlično. FOTO: Borut Lavrič

Za Karolino je tekel tudi nekdanji predsednik republike. FOTO: Borut Lavrič

»Pliz, vzemite si pol minute za ovacije in čestitke. S Karolino sva se super odlično odrezala. Jaz sem tekel z njo v srcu in dosegel sijajno znamko 1.52.44 (ovacije, prosim), Karolina pa je šla danes z zbranimi sredstvi čez 1 mio evrov (čestitke, prosim). Ah, to je bil en čudovit dan,« je na družbenem omrežju instagram pravkar zapisal nekdanji predsednik republike Borut Pahor.

Pahor pa ni edini tekel z namenom, bralka Slovenskih novic Neja nam je poslala spodnjo fotografijo z opisom: »Trije tekači, moški, v roza krilih in oblekah. Menim, da so s tem ozaveščali javnost o raku na dojkah.«

Trije tekači v roza krilih in oblekah. Bralka meni, da so s tem ozaveščali javnost o raku na dojkah. FOTO: Bralka Neja

Ste tudi vi bili na prireditvi in opazili kaj zanimivega? Kontaktirajte nas.