Bodo predsedniški kandidati skupaj zapeli v videospotu? Imenovali bi se Čudežnih osem

V zadnjem soočenju na Pop TV so soočili mnenja kandidatke stranke Resni.ca in ginekologinje Sabine Senčar ter glasbenika Gregorja Bezenška. Beseda je tekla o zdravstvu, covidu 19 in cepljenju, pa tudi o protestih in medijskem poročanju.Oddajo je vodil Žiga Bonča, ki je na koncu kandidata povprašal tudi o bolj sproščenih temah.

Senčarjeva je razkrila, da je b preteklosti že sedela na predsedniškem stolčku, bila je predsednica razreda. »Bila sem predsednica več let. Navadno so izvolili pridne učence, jaz pa sem spadala mednje in so me s tem nagradili. Vendar nisem imela velike vloge.«

Bonča je vprašal tudi, ali lahko v prihodnosti pričakujemo kakšen glasbeni projekt glede na to, da je Bezenšek v teh vodah precej domač. Vsi predsedniški kandidati in kandidatke so se udeležili tudi skupnega soočenja na enem od dogodkov, kjer so se po besedah Bezenška poimenovali – Čudežnih osem.