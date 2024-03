Bo Nataša Pirc Musar v kratkem postala babica? Tako je odgovorila

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob materinskem dnevu obiskala Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna, kjer je z direktorjem Aleksandrom Merlom med drugim spregovorila o padcu natalitete, dostopnosti ginekoloških ambulant in nevarnostih poroda na domu.

Dotaknila se je tudi podatka, da smo v Sloveniji zabeležili najmanj porodov v 50-letnem obdobju (od leta 1973 do 2023) in da se mladi vse pozneje odločajo za otroka.

Sama je sina Maksa rodila pri 32 letih, kar je trenutno tudi slovensko povprečje. Ob rojstvu otroka so bile ženske leta 2002 povprečno stare 28,8 leta, dvajset let pozneje, torej 2022 pa že 31,1 leta.

Maks je star 23 let in je študent strojništva, po besedah 55-letne predsednice pa še ne razmišlja, da bi postal oče. »Moj sin ima 23 let in nič kaj dosti še ne razmišlja, da bi imel otroke. Se mi zdi, da današnja generacija želi imeti več komoditete in svobode. Ampak veste, imeti otroka tudi pomeni svoboda,« je dejala na obisku v porodnišnici.

Maks Musar se je leta 2022 podal tudi v politične vode, bil je kandidat Piratske stranke Slovenije na lokalnih volitvah za občinskega svetnika v Domžalah.

Skupaj z Merlom sta se dotaknila tudi trenda naraščanja porodov na domu. Merlo je izpostavil skrb za varnost novorojenčkov in porodnic, saj ob zapletih pri porodu šteje vsaka sekunda in na izid lahko vpliva prisotnost visoko usposobljenega in izkušenega kadra.

Pirc Musarjeva ni naklonjena porodom na domu: »Ne, nisem pristaš rojstev doma. To je preveč zahtevna stvar, da bi se s tem igrali. Vsaka si misli, saj pri meni ne more iti nič narobe, ampak ko gre narobe, je lahko že zelo prepozno, če nisi v porodnišnici,« je dejala novinarjem.

V letu 2023 je bilo v slovenskih porodnišnicah po preliminarnih podatkih 16.811 porodov, kar je 613 ali 3,5 odstotka manj kot v letu 2022.