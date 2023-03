Bo luksuzna hiša za Super par navdušila tekmovalce? (FOTO)

Le kaj lahko gre narobe, če 16 popolnoma različnih posameznikov skupaj biva 24 ur na dan in se obenem še poteguje za bogato denarno nagrado? To bomo prvič videli že v nedeljo, 2. aprila, ob 20.00 na POP TV, ko bo voditelj Srđan Milovanović pare pospremil v eno najbolj napornih izkušenj njihove skupne poti.

»Kar se tiče odnosov v hiši, smo dali čez ves vrtiljak čustev: od vzhičenosti, veselja, adrenalinskih šusov do vohunskih spletk, preračunljivosti in prepirov. V nekem trenutku sem celo po učiteljsko moral "udariti z roko po mizi", da smo naš super vlak spravili nazaj na pravi tir,« je zaupal Srđan.

Za prvo presenečenje bo poskrbela kar vila sama. Vsaka soba namreč je drugačna. Medtem ko so nekatere luksuzne, so druge nekoliko manj. In čeprav si vsak želi luksuzno sobo z lastno kopalnico in jacuzzijem, jo lahko dobi le en par. In zagotovo si nihče ne želi spati v kurilnici, a nekdo mora.

V edinstveno ljubezensko preizkušnjo se podaja osem zelo različnih parov. Poznavalci družabne kronike ste najbrž takoj prepoznali Katarino Benček in Marka Pavlovića, Indiro Ekić in Matica Kolenca ter Evo Centrih in Luko Radakovića. Žanet Breški in Timotej Cizej sta svojo ljubezen zakuhala med kuharskimi lonci lanskoletne sezone MasterChef Slovenija, tukaj pa je še en nekdanji udeleženec MasterChef Slovenija – igralec in komik Luka Korenčič, ki se je v šov s svojo Ajdo Špacapan podal, ker nujno potrebujeta nov kavč.

Mike in Nataša Bergant sta skupaj kar 23 let, ampak njuna navihanost in ljubezen se lahko kosata z mladoporočenci. Enako navihana sta najstarejša udeleženca Melita Biserkova in Silvo Bezjak, ki sebe opisujeta kot dobrodelna hedonista. Laura in Borče Stojanov pa bosta zagotovo navdušila s svojo barvno osebnostjo.

Kdo bo določil sobe in kdo bo kje spal? Kako se bodo pari med seboj razumeli? Kdo bo našel zaveznika pri kom in kako se bodo njihove jutranje rutine ujemale? Videli bomo solze, ljubosumje, jezo in tekmovalnost.

