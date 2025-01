Blunote klub v ritmih jazza: mojstri slovenskega jazza na enem odru

Blunote klub iz Domžal pripravlja Jazz večer s profesorji Akademije za glasbo, ki bo ta četrtek ob 20.30. Predstavili se bodo Peter Ugrin, violina, Jaka Pucihar, klavir, Matej Hotko, kontrabas, in Gašper Bertoncelj, bobni, profesorji na novoustanovljeni jazz smeri na Akademiji za glasbo.

Ugrin je priznan violinist, ki poleg svojih popularnih zasedb (Swingatan, Art Beaters, Gverillaz) bogati številne druge projekte v različnih žanrih. Pucihar je slovenski skladatelj, jazzovski pianist in pedagog. S svojim izjemnim občutkom za skladanje in aranžiranje je nepogrešljiv člen v nešteto projektih po različnih slovenskih odrih.

Jazz koncerte organizirajo v sodelovanju z Zavodom 2-5-1 JAZZ.

Hotko je prav tako legenda na slovenski glasbeni sceni; po študiju v New Yorku je sodeloval v številnih zasedbah različnih žanrov po Sloveniji in svetu, največ časa posveča poučevanju, zgradil je največjo zasebno glasbeno šolo v Sloveniji, B.A.S.E., dolga leta poučuje na Akademiji za glasbo, vodi tamkajšnji big band, pred kratkim je postal vodja jazz smeri. Bertoncelj je v klubu že poznan, saj je nastopil večkrat v različnih zasedbah.

Pred kratkim se je vrnil iz tujine, kjer je živel dvajset let. Je profesor za bobne na jazz smeri Akademije za glasbo, ustanovitelj in direktor Zavoda 2-5-1 JAZZ, in nepogrešljiv jazz bobnar na slovenski sceni.