Blaž Švab razkril, kaj je doživel na odru: sramotno, kako se je obnašala uro in pol (VIDEO)

Priljubljeni pevec Modrijanov Blaž Švab, ki se je pred kratkim razveselil rojstva hčerkice, je v podkastu Fejmiči razkril, da včasih na odru doživlja tudi neprijetne trenutke. Čeprav ima večina ljudi, ki pride na njihov koncert, rada njihovo glasbo, pa se očitno tam znajdejo tudi posamezniki, ki se nad glasbeniki dobesedno izživljajo.

Kot je povedal Blaž, je pred kratkim na veselici doživel nekaj neverjetnega. Neka gospa srednjih let, ki je bila videti prijazna, je prišla pred oder in mu uro in pol s kretnjami kazala, da je nor ter da ji gre na bruhanje.

Je pa Švab doživel tudi, da mu je nekoč eden od obiskovalcev v prvi vrsti uro in pol kazal sredinca. »Moraš imeti kar jeklene živce. Ker vidiš vse možne sredince. To me je včasih metalo s tira,« je priznal pevec.